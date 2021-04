Tessera sanitaria scaduta o smarrita: cosa fare? Ecco come si richiede online un duplicato (Di venerdì 23 aprile 2021) Tessera sanitaria scaduta, smarrita o deteriorata? La Tessera sanitaria , che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 aprile 2021)o deteriorata? La, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca...

Advertising

Adnkronos : #Passvaccinale: il sottosegretario alla Salute lancia la proposta. Che ne pensate? - EugenioGiani : Domani e giovedì tutte le persone con più di 80 anni, che ancora non hanno ricevuto informazioni o appuntamento sul… - r_campix : @fgr62 Si può fare SI, certo. Una cosa che uno studente di informatica al primo anno ti fa in cinque minuti. Qui… - MattiaPertoldi : @maxbasello Bene. Direi che mi fido di più di quelli ufficiali della Regione basati sulla tessera sanitaria e quind… - TerrinoniL : Tessera sanitaria, come chiedere il duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento - -