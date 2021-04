Superlega, penali altissime per chi è uscito. J.P. Morgan: “Abbiamo sbagliato tutto” (Di venerdì 23 aprile 2021) La Superlega continua a tenere banco a causa del caos suscitato. Secondo quanto riportato dal Financial Times, quotidiano economico britannico: “Il contratto firmato dai 12 club fondatori della Super League è vincolante. Secondo Florentino Perez, “nessuno dei club ha pagato le penali”. Il Financial Times ha poi aggiunto: “Esistono clausole già concordate e stipulate dalle stesse società al fine di tenersi incollate a vicenda il più possibile al progetto. Dal contratto firmato, della durata di 23 anni, si sarebbero però potute svincolare a partire da giugno 2025, comunicandolo con una stagione d’anticipo. In quel caso, il club che avrebbe voluto lasciare il torneo sarebbe stato tenuto a rimborsare una parte dei 3,25 miliardi di euro destinati inizialmente ai club sotto forma di prestito dalla banca statunitense JP.Morgan“. La Banca ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) Lacontinua a tenere banco a causa del caos suscitato. Secondo quanto riportato dal Financial Times, quotidiano economico britannico: “Il contratto firmato dai 12 club fondatori della Super League è vincolante. Secondo Florentino Perez, “nessuno dei club ha pagato le”. Il Financial Times ha poi aggiunto: “Esistono clausole già concordate e stipulate dalle stesse società al fine di tenersi incollate a vicenda il più possibile al progetto. Dal contratto firmato, della durata di 23 anni, si sarebbero però potute svincolare a partire da giugno 2025, comunicandolo con una stagione d’anticipo. In quel caso, il club che avrebbe voluto lasciare il torneo sarebbe stato tenuto a rimborsare una parte dei 3,25 miliardi di euro destinati inizialmente ai club sotto forma di prestito dalla banca statunitense JP.“. La Banca ...

