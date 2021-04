Spallanzani | 169 pazienti ricoverati | 32 in terapia intensiva

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 169 (-1 rispetto a ieri). Di questi, 32(+1 rispetto a ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.495”.

... i decessi 7.155 e il totale dei casi esaminati è pari a 305.. I casi Covid a Roma del 14 aprile ... Il bollettino dellodel 14 aprile All'Inmidi Roma sono ricoverati '211 ...SITUAZIONE VACCINI Francesco Vaia, direttore scientifico dell'Ospedaledi Roma, ... Ieri si erano contati 13.846 nuovi casi con.196 tamponi e 386 morti. In aumento il numero delle ...L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 449 del 23 aprile 2021: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 169 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV ...