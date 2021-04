Si licenzia da top manager e fonda la sua start up | è la filosofia YOLO nell' anno del Covid di I Betti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nonostante l’incertezza che la pandemia porta con sé, c’è qualcuno che ha preso il coraggio a quattro mani e ha cambiato lavoro, lasciando una posizione lavorativa sicura e ben retribuita. Un paradosso? In USA, come scrive il New York Times, hchiamato questo fenomeno, dall’acronimo “You only live once” (tradotto, “si vive una volta sola”). Ma si tratta di un costume diffuso non solo oltreoceano. Anche da noi c’è chi ha scelto proprio questo periodo buio per lanciarsi in una nuova avventura. Ne è un esempio Carlo Occhiena, 39 anni, genovese, che a settembre 2020 ha lasciato il suo posto da topa multinazionale svizzera Axpo perre la suaup. “L’azienda aveva un fatturato a 1.767 milioni di euro, con un utile netto in crescita del 267%. Io lavoravo lì da ...