Roma: Calenda, 'primarie? Non si sa se ci sono, parlano ancora di ritiro Raggi e di Zingaretti' (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr (Adnkronos) - "Le primarie non si sa nemmeno se ci sono, continuano a parlare di far ritirare la Raggi e mettere Zingaretti. sono 6 mesi che vanno avanti così. Io da 6 mesi vado in giro per Roma a fare le mie proposte. Non ho intenzione di passare 3 mesi a dire quanto è cattivo uno e quanto è buono un altro". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24 parlando della primarie del centrosinistra per il candidato sindaco di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 apr (Adnkronos) - "Lenon si sa nemmeno se ci, continuano a parlare di far ritirare lae mettere6 mesi che vanno avanti così. Io da 6 mesi vado in giro pera fare le mie proposte. Non ho intenzione di passare 3 mesi a dire quanto è cattivo uno e quanto è buono un altro". Lo ha detto Carloa SkyTg24 parlando delladel centrosinistra per il candidato sindaco di

repubblica : Scandalo cimiteri, Raggi costretta a convocare Ama. Calenda: 'Mai un'assunzione di responsabilità' - CarloCalenda : Da 6 mesi stiamo girando la città, ascoltando i romani e studiando soluzioni concrete ai problemi. Basta bandierine… - ilfoglio_it : 'Facciamo una squadra di persone competenti, lascia stare l'alleanza con il M5s e le primarie', ha scritto il candi… - marianix4 : RT @tudifrudi: Al di là di tutto, piaccia o no, Calenda che fa campagna elettorale in giro per le periferie di Roma con il Barbour è uno sp… - Canio44536762 : @Cris_quella @CarloCalenda Dalla mafia dei casamonica all'ebetismo di calenda. Povera Roma -