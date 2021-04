Recovery, la bozza aggiornata domani in CdM: cosa prevede, progetti e numeri del Piano (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina la data di scadenza del temine per la presentazione dei Recovery Plan degli Stati membri dell’Unione Europea, prevista per il 30 aprile. Il Portogallo è stato il primo a presentare i propri progetti, che verranno valutati e votati nei prossimi mesi per arrivare allo stanziamento della prima tranche di finanziamenti. L’Italia è in dirittura d’arrivo. Negli scorsi giorni il premier Draghi ha incontrato i partiti e le parti sociali per discutere del PNRR italiano, la cui bozza di 319 pagine arriverà domani, 24 aprile, in Consiglio dei Ministri. Il Piano italiano prevede investimenti e progetti per un totale di 221,5 miliardi di euro, di cui 191,5 provenienti da finanziamenti europei e 30 miliardi stanziati dal nostro Paese e che andranno in un Fondo ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Si avvicina la data di scadenza del temine per la presentazione deiPlan degli Stati membri dell’Unione Europea, prevista per il 30 aprile. Il Portogallo è stato il primo a presentare i propri, che verranno valutati e votati nei prossimi mesi per arrivare allo stanziamento della prima tranche di finanziamenti. L’Italia è in dirittura d’arrivo. Negli scorsi giorni il premier Draghi ha incontrato i partiti e le parti sociali per discutere del PNRR italiano, la cuidi 319 pagine arriverà, 24 aprile, in Consiglio dei Ministri. Ilitalianoinvestimenti eper un totale di 221,5 miliardi di euro, di cui 191,5 provenienti da finanziamenti europei e 30 miliardi stanziati dal nostro Paese e che andranno in un Fondo ...

