Quarto Grado | stasera in tv | la scomparsa di Denise Pipitone e il caso di Ciro Grillo | cosa vedremo venerdì 23 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tornain tv su Retequattro l’appuntamento con, arrivato quest’anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità. Anticipazioni, puntata232021 Il programma questa sera si occuperà delladi, la bambina di Mazara del Vallo sparita quando aveva 4 anni, il 1 settembre del 2004. Le ricerche non si sono fermate, ma le indagini sono in una fase di stallo. Intanto, gli inquirenti e la madre Piera Maggio continuano a interrogarsi sul video realizzato da una guardia giurata a Milano nell’ottobre del ...

