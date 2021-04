Oggi c'è sciopero generale dei trasporti: i mezzi a rischio a Milano e gli orari (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real - time tramite la nostra App o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it. ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 23 aprile 2021) 'Maggiori dettagli saranno disponibili seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real - time tramite la nostra App o nelle pagine di direttrice del sito internet www.trenord.it. ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi sciopero Trasporti, disagi per lo sciopero del settore trasporto pubblico Trasporti, disagi per lo sciopero del settore trasporto pubblico - A partire dalle 9:00 di oggi, 23 aprile, i lavoratori del settore del trasporto pubblico entrano in sciopero. Si prevedono quindi disagi per tutti i ...

"Vaccinateci": i lavoratori dei trasporti scioperano oggi dalle 9 alle 17 per protesta Sciopero dei treni: si prospetta un venerdì di passione oggi, 23 aprile 2021, per chi usa il treno come mezzo di trasporto abituale e si reca al lavoro confidando nelle ferrovie italiane. Il ...

Sciopero a Roma: domani metro, bus e tram a rischio per 4 ore RomaToday Sciopero mezzi Roma oggi venerdì 23 aprile: orari e fasce garantite Sciopero mezzi a Roma: oggi venerdì 23 aprile metro, bus e tram a rischio per 4 ore. Ecco gli orari e le fasce garantite. È l’ennesimo venerdì nero per la Capitale: nella giornata di oggi 23 aprile è ...

È in corso lo sciopero dei ferrovieri aderenti all’Or.S.A. Terminerà alle 17.00 Iniziato alle 9.00, termina alle 17 lo sciopero dei ferrovieri aderenti al sindacato Or.S.A che ha proclamato l’agitazione a livello nazionale che coinvolge anche il trasporto lombardo con possibili ...

