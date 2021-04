Nuovi arrivi e vecchie liti sull’Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri sera 22 aprile 2021 è andata in onda l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Una serata ricca di sorprese con Nuovi arrivi come parte principale. Ma come mai la decisione di far arrivare dei Nuovi naufraghi? Vi propongo qui di seguito il resoconto della puntata. Nuovi arrivi al posto degli abbandoni? Ieri sera abbiamo appreso la notizia dell’arrivo di quattro Nuovi naufraghi. Come mai questa decisione? Dopo gli ultimi abbandoni la redazione ha ritenuto necessario l’introduzione di Nuovi concorrenti per ristabilire gli equilibri o meglio per creare squilibri! Infatti il loro arrivo ha creato subito tensione tra vecchi e Nuovi, come del resto era prevedibile. Ma scopriamo cosa è successo durante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri sera 22 aprileè andata in onda l’undicesima puntata dell’Isola dei. Una serata ricca di sorprese concome parte principale. Ma come mai la decisione di far arrivare deinaufraghi? Vi propongo qui di seguito il resoconto della puntata.al posto degli abbandoni? Ieri sera abbiamo appreso la notizia dell’arrivo di quattronaufraghi. Come mai questa decisione? Dopo gli ultimi abbandoni la redazione ha ritenuto necessario l’introduzione diconcorrenti per ristabilire gli equilibri o meglio per creare squilibri! Infatti il loro arrivo ha creato subito tensione tra vecchi e, come del resto era prevedibile. Ma scopriamo cosa è successo durante ...

