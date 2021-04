Meloni: «Il coprifuoco è una misura punitiva». E annuncia iniziative in tutta Italia contro “questa follia” (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorgia Meloni va all’attacco. «Il coprifuoco è una misura folle, devastante per il nostro sistema economico, assolutamente irragionevole e inutilmente punitiva». Il presidente di Fratelli d’Italia scrive un durissimo post su Facebook. «Inoltre, in una nazione democratica, non è prerogativa del governo stabilire se e quando la gente possa uscire di casa. Se tutto verrà confermato, siamo pronti ad organizzare delle iniziative contro questa follia». Meloni: «Vogliono tenere gli Italiani chiusi in casa» Giorgia Meloni poi in un video entra nel dettaglio e spiega i motivi sul perché non condivide la misura sul coprifuoco. «Non ha alcuna logica dal punto di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Giorgiava all’attacco. «Ilè unafolle, devastante per il nostro sistema economico, assolutamente irragionevole e inutilmente». Il presidente di Fratelli d’scrive un durissimo post su Facebook. «Inoltre, in una nazione democratica, non è prerogativa del governo stabilire se e quando la gente possa uscire di casa. Se tutto verrà confermato, siamo pronti ad organizzare delle».: «Vogliono tenere glini chiusi in casa» Giorgiapoi in un video entra nel dettaglio e spiega i motivi sul perché non condivide lasul. «Non ha alcuna logica dal punto di ...

