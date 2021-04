Macerata | viola il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata e viene multato | il giudice di pace annulla la sanzione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Hato ilperlaun ragazzo di Pioraco () . Fermato mentre stava rientrando a casa, è stato(533 euro, 373 in caso di pagamento entro cinque ...

La prefettura diè stata condannata a compensare le spese processuali. 'Ho fondato il ricorso sull'incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà ...di Lattanzi sbagliano una respinta difensiva e innescano l'ex Maceratese Campana, il cui ... TERNA ARBITRALE : Rogani di(Sannucci di" Bara di) NOTE : partita giocata ...Coprifuoco violato: il ricorso vinto e la multa annullata davanti al giudice di pace La storia l’ha raccontata oggi Il Resto del Carlino. Il 21enne aveva già presentato ricorso per un’altra multa ...Ha violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata un ragazzo di Pioraco (Macerata). Fermato mentre stava rientrando a casa, è stato multato (533 euro, 373 in caso di pagamento entro cinque ...