(Di venerdì 23 aprile 2021) LaE è unacompetizioni sportive più seguite. La stagione 2021 a causa della pandemia, ha subito diversi cambi di programma nel. Ora gli organizzatori e la FIA hanno comunicato quattro nuovi doppi appuntamenti che andranno ad aggiungersi alle altre corse. . Circuito di Monaco eE insieme per l’E-Prix 2021 Lail: quali le nuove date? La nuova stagione diE è cominciata il 26 febbraio in Arabia Saudita. Si è poi corso l’E-Prix di Roma e questo weekend, 24-25 aprile, si correrà in Spagna più precisamente a Valencia. A causa della pandemia, ilha subito diverse variazioni: eventi aggiunti, cancellati o rimandati. Nelle ultime ore però la FIA e gli ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Formula aggiorna

Il Mattino di Padova

VinciCasa Vincicasa è ladi gioco di Win for life Sisal che consente di diventare proprietari di una nuova casa. La ... Numeri ritardatari Previsionidiretta live qui Numeri Vincenti - - ...E farlo in modo definitivo o provvisorio secondo ladel 'pay per use'. Nel frattempo sempre ... Tutto scorre, tutto si, avrebbe detto Eraclito.La Formula E aggiorna il calendario delle gare. La nuova stagione di Formula E è cominciata il 26 febbraio in Arabia Saudita. Si è poi corso l’E-Prix di Roma e questo weekend, 24-25 aprile, si correrà ...Svelato il calendario della seconda parte del Mondiale elettrico che perde Africa e Sudamerica ma aggiunge quattrotappe "doppie", pandemia p ...