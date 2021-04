Izabela Plucinska | trasformare il destino con le proprie mani

(Di sabato 24 aprile 2021) Affondare lenella plastilina, modellarla, stringerla, sentire la sensualità dellapolazione manuale è sensazione appagante e creativa. Mostrare la materia plastica che filtra fluida fra le dita e prende forma e sembianze di personaggi e ambienti, condividendone le percezioni con gli spettatori è bravura artistica cinematografica. Fondere tecnica e poetica, animazione e narrazione, tradurre con immagini in movimento stati d’animo, turbamenti e desideri propri o storie surreali e visioni morbose di altri autori fuori dal coro come Topor fa … Continua L'articolo proviene da ilfesto.

Si passa da voci relativamente nuove, la francese Mia Hansen - Love (conosciuta per "Il padre dei miei figli", "Eden" e "Le cose che verranno"), l'animatrice polacca Izabela Plucinska e il portoghese ...Al 39° Bergamo Film Meeting i lavori di Izabela Plucinska, straordinaria artigiana dell'immagine. In streaming su MYmovies 14 brevi film d'animazione rigorosamente e poeticamente realizzati a mano. A Izabela Plucinska è dedicata quest'anno la retrospettiva di cinema d'animazione autoriale del 39° Bergamo Film Meeting. La cineasta a passo uno si è formata prima alla scuola cinematografica di Lodz ...