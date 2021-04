Ilary Blasi mai così in basso | brutto colpo per la conduttrice

(Di venerdì 23 aprile 2021)moltoperche non può far altro che prendere atto della sconfitta e rimboccarsi le maniche per la prossima settimana Duroperche incassa i dati più bassi dell’intera stagione dell’Isola dei Famosi. Stamattina gli ascolti tv in merito alla serata di ieri non sono affatto confortanti: 16,9% L'articolo proviene da Inews.it.

L'inviato Massimiliano Rosolino prende 30 mila euro a puntata , e in ultimo,, la conduttrice ha un contatto di 50 mila euro a puntata .Appena 2.838.000 spettatori , con il 16,9% di share strappato grazie alla chiusura notturna. Per il 2° giovedì di seguito, l'Isola diha fatto fatica. Molta fatica. Registrata causa concomitanza della diretta con l'edizione spagnola, l'Isola ha presentato 4 nuovi concorrenti che avranno suscitato imbarazzo persino tra ...Ad annunciarlo in diretta è stato proprio il concorrente: "Sento molto dolore, adesso si è rotto pure un legamento e il tendine della spalla", ha detto Gazza dall'albergo in un collegamento in diretta ...però, vengono poggiati di nuovo nel posto in cui erano stati lasciati dal concorrente di turno. Ilary Blasi, che ha registrato un nuovo record negativo di ascolti, approfondirà la questione nella ...