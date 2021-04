Il Pd non sa cosa fare con Salvini. Orlando: "Così è dura andare avanti" (Di venerdì 23 aprile 2021) Doveva rovesciare il tavolo dopo l’affronto della Lega, invece lancia un nobilissimo “patto per le riforme come Ciampi nel ’93”. Sempre Enrico Letta forse avrebbe dovuto convocare una segreteria d’urgenza davanti allo strappo di Salvini, ma alla fine è proprio il leader del Carroccio a farlo. A riunire su Zoom i suoi dirigenti per gonfiarsi il petto e rivendicare l’astensione dei suoi ministri in Cdm. Con tanto di marameo finale: “Pd e M5s ci vogliono fuori dal governo? Non ci riusciranno”. E Così Salvini rompe sul coprifuoco, ma fino a quando Letta giocherà a Subbuteo con un alleato che è amante del ruzzolone? Il segretario del Pd teme “il logoramento dell’esecutivo”, vorrebbe che ci fosse “una corresponsabilità nelle scelte per una grande stagione di riforme”. E si sfoga: “Decida cosa vuole ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Doveva rovesciare il tavolo dopo l’affronto della Lega, invece lancia un nobilissimo “patto per le riforme come Ciampi nel ’93”. Sempre Enrico Letta forse avrebbe dovuto convocare una segreteria d’urgenza dallo strappo di, ma alla fine è proprio il leader del Carroccio a farlo. A riunire su Zoom i suoi dirigenti per gonfiarsi il petto e rivendicare l’astensione dei suoi ministri in Cdm. Con tanto di marameo finale: “Pd e M5s ci vogliono fuori dal governo? Non ci riusciranno”. Erompe sul coprifuoco, ma fino a quando Letta giocherà a Subbuteo con un alleato che è amante del ruzzolone? Il segretario del Pd teme “il logoramento dell’esecutivo”, vorrebbe che ci fosse “una corresponsabilità nelle scelte per una grande stagione di riforme”. E si sfoga: “Decidavuole ...

