Il dramma in una foto | migrante ormai inerme in balia del mare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : dramma una

Agenzia ANSA

Come spesso accade è un'immagine a restituire nella sua interezza uncome la morte di almeno 100 persone, travolte dalle onde mentre cercavano un futuro.singola foto che restituisce tutto l'orrore e la sofferenza. E' quella scattata dai soccorritori di Sos ...La cantante è riuscita a sconfiggere il Covid e inrecente intervista a Verissimo ha raccontato questa sua battaglia: 'Èguerra contro un nemico che non sappiamo quando arriva o quando ci ...ROMA, 23 APR - Come spesso accade è un'immagine a restituire nella sua interezza un dramma come la morte di almeno 100 persone, travolte dalle onde mentre cercavano un futuro. Una singola foto che ...(ANSAmed) - ROMA, 23 APR - Come spesso accade è un'immagine a restituire nella sua interezza un dramma come la morte di almeno 100 persone, travolte dalle onde mentre cercavano un futuro. Una singola ...