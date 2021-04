Harry Styles per Gucci ribadisce l'invito agli uomini di indossare una borsa (Di venerdì 23 aprile 2021) Icona di stile, simbolo della moda genderless, e tra i maggiori influenti del mondo del fashion, Harry Styles è apparso (di nuovo) con una borsa sotto il braccio. L'occasione? La nuova campagna firmata Gucci per promuovere la gamma di borse Beloved (Jackie 1961, Horsebit 1955, Dionysus e Marmont per intenderci), in cui il cantate di Watermelon Sugar è apparso non solo con una pelliccia realizzata per il centenario della Maison, un jeans con la gamba a zampa, e una camicia fantasia, tutto della collezione P/E 2021 del marchio dalla doppia G, ma con un pezzo che riporta l'attenzione su un accessorio che siamo soliti vedere sotto il braccio di una donna, e che potrebbe presto finire anche sotto quello di un uomo. Harry Styles docet. Nello specifico la borsa che ha ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 23 aprile 2021) Icona di stile, simbolo della moda genderless, e tra i maggiori influenti del mondo del fashion,è apparso (di nuovo) con unasotto il braccio. L'occasione? La nuova campagna firmataper promuovere la gamma di borse Beloved (Jackie 1961, Horsebit 1955, Dionysus e Marmont per intenderci), in cui il cantate di Watermelon Sugar è apparso non solo con una pelliccia realizzata per il centenario della Maison, un jeans con la gamba a zampa, e una camicia fantasia, tutto della collezione P/E 2021 del marchio dalla doppia G, ma con un pezzo che riporta l'attenzione su un accessorio che siamo soliti vedere sotto il braccio di una donna, e che potrebbe presto finire anche sotto quello di un uomo.docet. Nello specifico lache ha ...

