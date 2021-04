Gli staccano la fornitura per morosità, ma lui rompe i sigilli al contatore e ruba 23mila metri cubi di gas: arrestato (Di venerdì 23 aprile 2021) CASTELRAIMONDO - Gli staccano la fornitura per morosità, ma lui rompe i sigilli al contatore e ruba 23mila metri cubi di gas : arrestato e rinchiuso ai domiciliari. Coronavirus, 326 nuovi positivi ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 aprile 2021) CASTELRAIMONDO - Glilaper, ma luialdi gas :e rinchiuso ai domiciliari. Coronavirus, 326 nuovi positivi ...

Advertising

bluekkhyun : MA QUANTE COSE HANNO FATTO DI BOKU NO PICO (?) OVA E UN ALTRO OVA E POI COSE STRANE CON LE LOCANDINE STRANE COME SI… - flyjawayy : “Ogni volta che scendi sul palco gli occhi cadono su di te e non si staccano” #datecigiuliastabile - KavanaghAmber : @LuluSpezia @contechristino Sono d'accordo. Alla fine basta dirselo di notte, dopo che staccano gli operatori - Katiusc94661853 : @ipertao Si matte anche quando gli staccano il microfono...?????? - spilltheteapls2 : Angela vuole che esca Vera perché se no gli altri si staccano dal suo gruppo #isola -