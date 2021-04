Genoa | i convocati di Ballardini Assenti Radovanovic e Pellegrini

Advertising

pianetagenoa : I 23 convocati del Genoa - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati: cinque gli assenti per la gara di domani - charliemchouse : Genoa, i convocati: cinque gli assenti per la gara di domani - sportface2016 : #SerieA Genoa-Spezia, i convocati da Italiano: rientrati in gruppo Erlic, Nzola e Bastoni - JuriLertora : Genoa-Spezia #Spezia, ecco i convocati di Italiano - -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa convocati

Sono 27 i prescelti da Vincenzo Italiano per affrontare il derby ligure contro ilin programma domani alle ore 15. Spiccano, dopo il turno di riposo concesso contro l' Inter , i ritorni in gruppo di Erlic , Nzola e Bastoni . Ecco dunque le scelte dell'allenatore ex Trapani: ...La lista dei giocatorida Vincenzo Italiano per- Spezia , match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. Il tecnico ha convocato 27 giocatori per la sfida di Marassi: Erlic, Nzola e ...Al termine della rifinitura, Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei 23 convocati del Genoa per la gara di domani alle 15 contro lo Spezia. Per la gara del Ferraris sono assenti lo squalificato ...Sono stati diramati i giocatori dell Spezia in vista della sfida di domani contro il Genoa che si giocherà al Ferraris con fischio di inizio alle ore 15. Questi i calciatori che parteciperanno alla ...