Francia | poliziotta uccisa | indaga l' antiterrorismo**

(Di venerdì 23 aprile 2021) Parigi, 23 apr. (Adnkronos) - La procura antiterrorismo francese (Pnat) ha aperto un'inchiesta sull'uccisione dell'agente di polizia per mano di un cittadino tunisino davanti al commissariato di Rambouillet, alle porte di Parigi. Lo riferisce la stessa Pnat. In precedenza sul casova la procura di Yvelines.

Intanto, laripiomba nell'incubo. Il premier Jean Castex e il ministro dell'Interno Gerla ... la stessa infinita tristezza quando si pensa ai parenti e ai colleghi di questa...Una, che era un funzionario amministrativo al commissariato e aveva 49 anni, è morta a ... un tunisino di 36 anni, incensurato e regolare indal 2019. L'attentato è avvenuto intorno ...«Ci opporremo all'estradizione in Francia, Endri Elezi non risponde né di strage di ... anche perché il 28enne - hanno accertato i poliziotti delle Digos di Napoli e Caserta - è entrato ed uscito più ...L'uomo, morto per le ferite provocate dalla reazione dei colleghi della vittima, aveva con sé dei documenti. Aveva 37 anni ed era stato regolarizzato in Francia nel 2019.