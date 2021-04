Di Marzio: “Il Milan può cedere, a Gattuso sono state preparate trappole” (Di venerdì 23 aprile 2021) La bella vittoria contro la Lazio rilancia il Napoli prepotentemente verso la zona Champions League. La classifica degli azzurri si è accorciata, anche grazie al pareggio dell’Atalanta e la sconfitta del Milan. Ora il percorso è complicato ma non appare impossibile, anche se gli azzurri non dovranno sbagliare quasi nulla per recuperare i punti di svantaggio su chi occupa il quarto posto. Di qualificazione Champions League parla Gianni di Marzio che a Radio Marte dice: Il Milan è in fase calante e secondo me possiamo raggiungerlo, i rossoneri stanno cedendo il passo . La Lazio anche vincendo con il Torino secondo me non ce la farà. Noi abbiamo la fortuna di non avere più scontri diretti. Napoli-Lazio: l’analisi di Di Marzio La vittoria per 5-2 del Napoli sulla Lazio ha visto la squadra di Gattuso ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 aprile 2021) La bella vittoria contro la Lazio rilancia il Napoli prepotentemente verso la zona Champions League. La classifica degli azzurri si è accorciata, anche grazie al pareggio dell’Atalanta e la sconfitta del. Ora il percorso è complicato ma non appare impossibile, anche se gli azzurri non dovranno sbagliare quasi nulla per recuperare i punti di svantaggio su chi occupa il quarto posto. Di qualificazione Champions League parla Gianni diche a Radio Marte dice: Ilè in fase calante e secondo me possiamo raggiungerlo, i rossoneri stanno cedendo il passo . La Lazio anche vincendo con il Torino secondo me non ce la farà. Noi abbiamo la fortuna di non avere più scontri diretti. Napoli-Lazio: l’analisi di DiLa vittoria per 5-2 del Napoli sulla Lazio ha visto la squadra di...

