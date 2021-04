Advertising

zazoomblog : Depistaggi Borsellino: intercettazioni Scarantino poliziotta Telefonate anomale-Adnkronos (5) - #Depistaggi… - TV7Benevento : Depistaggi Borsellino: intercettazioni Scarantino, poliziotta 'Telefonate anomale'/Adnkronos (5)... - TV7Benevento : Depistaggi Borsellino: intercettazioni Scarantino, poliziotta 'Telefonate anomale'/Adnkronos (4)... - TV7Benevento : Depistaggi Borsellino: intercettazioni Scarantino, poliziotta 'Telefonate anomale'/Adnkronos (2)... - EnricoF71 : @FabioFZ3 @IgorV01519720 La Magistratura con la M maiuscola è finita con la morte di Falcone e Borsellino, che comb… -

Ultime Notizie dalla rete : Depistaggi Borsellino

... in tre decenni, si sono depositati fango e omissioni,e ignobili deformazioni della ... avvocato difensore della famiglia Mormile e di altre famiglie vittime di mafia, daa Manca. ...E ad allungare le ombre su indagini e, si aggiunge un inquietante episodio avvenuto un ...probabilmente avrebbe contenuto l'esplosivo destinato all'attentato al Giudice'. Un ...Ecco come i poliziotti che indagavano sull'attentato al giudice Paolo Borsellino e ai cinque agenti di scorta ... A raccontarlo, in aula, al processo sul depistaggio sulle indagini della strage del 19 ...A parlare nel processo sul depistaggio sulle indagini di via D’Amelio di Caltanissetta ... è una poliziotta che faceva parte del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’. “Nei brogliacci contenenti ...