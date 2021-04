Dayane Mello di nuovo a L’Isola dei Famosi? “Mandatemi lì per dare un po’ di vita” (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5, ma Dayane Mello sembrerebbe pronta a rimettersi in gioco. L’ex inquilina della casa più spiata d’Italia è stata una delle concorrenti più discusse. Amata e odiata in egual misura, non si può dire che non abbia creato dinamiche all’interno del programma, condotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 5, masembrerebbe pronta a rimettersi in gioco. L’ex inquilina della casa più spiata d’Italia è stata una delle concorrenti più discusse. Amata e odiata in egual misura, non si può dire che non abbia creato dinamiche all’interno del programma, condotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

