(Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 1.221 i nuovida-19 e 23 iregistrati, 23, nel, secondo ilaggiornato della Regione. “Su oltre 16 mila tamponi (-1.041) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.221 casi positivi (-90), 23 i decessi (-8) e +2.259 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600”, evidenzia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori ...

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - lucarango88 : ??#Lazio #Covid_19 #23aprile 1.221 casi su 16.301 tamponi molecolari (7,5% positivi), 2.259 guariti e 23 decessi.… - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.221 contagi e 23 morti: bollettino del 23 aprile: In calo nuovi casi, i decessi, le terapie int… - GazzettinoGolfo : #COVID19 - Covid, oggi nel Lazio 1.211 nuovi casi e 23 decessi - - sunflowerj95 : @RobbinWords @FranMic94 @AndTheBad @filipio_ @VujaBoskov - è perché l'Aifa abbia fatto ricorso contro l’ordinanza d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... ancora alle prese con l'infezione da. Meno grave, ma non indolore, il passo falso interno ... All'andata emozioni a finire con unain grado di pareggiare l'iniziale doppio svantaggio con il ...... molte Regioni verso il cambio di colore: resta rossa la Sardegna Le nuove aperture di lunedì sono già state annunciate con certezza da alcune Regioni con dati in netto miglioramento, comee ...Ieri in Italia erano 16.232 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 13.844 del ... Le Regioni sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, ...Comunque le Marche sono nell’elenco dei migliori composta da Piermonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. Come al solito anche ... oppure un certificato di ...