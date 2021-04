Cottarelli | «Super League? Un atto arrogante di chi vuole controllare il calcio Vi dico chi è il giusto esempio»

(Di venerdì 23 aprile 2021) Carloha rilasciato un’intervista alle pagine della Stampa parlando di tanti temi calcistici tra cui la. Ecco le sue parole Sulle pagine della Stampa Carlo, ex direttore esecutivo del board dell’FMI, ha rilasciato un’intervista toccando vari temi. Ecco le sue parole.LEGA: «Unda parte di club che pensavano diila proprio piacimento. La reazione ha mostrato come a non volere questo progetto sia stato chi poi lo avrebbe dovuto acquistare. Se fosse nata cento anni fa vedremo sempre Genoa-Pro Vercelli» GIOVANI: «Il tema generazionale c’è, i giovani hanno meno ricordi. Ma se ogni settimana offri Milan-Real Madrid dopo un po si stancano anche loro. Il tema è ...

Advertising

calciatrici1933 : RT @StampaVercelli: Che c’entra la Pro Vercelli con la Super League? Un tweet di Cottarelli fa infuriare i tifosi - fracot54 : RT @StampaVercelli: Che c’entra la Pro Vercelli con la Super League? Un tweet di Cottarelli fa infuriare i tifosi - IzzoEdo : RT @LaStampa: Che c’entra la Pro Vercelli con la Super League? Un tweet di Cottarelli fa infuriare i tifosi - _unggnu : mi sveglio e faccio infuriare la Pro Vercelli ?? - Arik27Giovanni : Egregio Cottarelli, la super Lega è manna dal cielo per la società F.C. Internazionale. L’alternativa, come sa bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Cottarelli Super

La Stampa

... 'L'incasso potenziale dellaLeague sembra enorme, ma non so se alla lunga i problemi saranno ... Dice il cremonese Carlo: 'Se se pol mia, se fa sensa', cioé se non si può si fa senza. ...Siamo d'accordo che laLeague è un progetto senza senso. FA, La Liga, Serie A, Fifa, Fef, ..., 'una cosa elitaria, a livello economico è negare effetto concorrenza' "Mi sembra una cosa ...Carlo Cottarelli ha rilasciato un’intervista alle pagine della Stampa parlando di tanti temi calcistici tra cui la Super League. Ecco le sue parole Sulle pagine della Stampa Carlo Cottarelli, ex ...L’economista: «In altri settori nessuno paga stipendi che non può permettersi». «Il Bayern vince, ha i conti in ordine e un azionariato popolare: così tiene insieme tifo e sostenibilità» ...