Coronavirus, 342 vittime in 24 ore. Diminuiscono i ricoveri e gli ingressi in terapia intensiva (Di venerdì 23 aprile 2021) Il bollettino del 23 aprile Sono 342 le persone morte in Italia, nelle ultime 24 ore, a causa del Coronavirus. Il giorno precedente, il numero di vittime era stato pari a 360. In totale, nel Paese, i decessi per Covid-19 sono stati 118.699. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i nuovi contagi in Italia sono stati 14.761, meno dei 16.232 di ieri. Complessivamente, i casi positivi in Italia, dall’inizio del monitoraggio, hanno raggiunto la cifra di 3.935.703. La situazione negli ospedali Delle 465.543 attualmente positive, 21.440 sono ricoverate nei reparti ordinari Covid (ieri erano 22.094). In terapia intensiva, invece, si trovano 2.979 pazienti (ieri erano 3.021). Nell’ultima giornata, i nuovi ingressi in rianimazione sono stati 153, meno ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Il bollettino del 23 aprile Sono 342 le persone morte in Italia, nelle ultime 24 ore, a causa del. Il giorno precedente, il numero diera stato pari a 360. In totale, nel Paese, i decessi per Covid-19 sono stati 118.699. Stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute, i nuovi contagi in Italia sono stati 14.761, meno dei 16.232 di ieri. Complessivamente, i casi positivi in Italia, dall’inizio del monitoraggio, hanno raggiunto la cifra di 3.935.703. La situazione negli ospedali Delle 465.543 attualmente positive, 21.440 sono ricoverate nei reparti ordinari Covid (ieri erano 22.094). In, invece, si trovano 2.979 pazienti (ieri erano 3.021). Nell’ultima giornata, i nuoviin rianimazione sono stati 153, meno ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 23/04/21 • Attualmente positivi: 465.543 • Deceduti: 118.699 (+342) • Dimessi/Guariti: 3.351.461 (… - Agenzia_Ansa : Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 aprile: 14.761 nuovi casi, i morti sono 342 - marisamoles : RT @Corriere: Il bollettino: 14.761 nuovi casi e 342 morti. Tasso di positività al 4,7% - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 23 APRILE: 342 MORTI, 14761 CASI POSITIVI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 342 Covid, 14.761 nuovi casi in Italia Sono 14.761 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 315.700 tamponi effettuati. I morti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 342. ...

Covid Italia, oggi 14.761 contagi e 342 morti: bollettino 23 aprile ...da coronavirus in Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri 342 ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia Il Sole 24 ORE Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 aprile: 14.761 nuovi casi I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 23 aprile 2021, registrano 14.761 casi e 342 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei ...

Coronavirus in Italia, bollettino venerdì 23 aprile: 14.761 positivi, 342 morti. Sotto 3mila pazienti in intensiva Sono 14.761 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi accertati erano stati 16.232. Sono invece 342 le ...

Sono 14.761 i nuovi casi diregistrati in Italia, a fronte di 315.700 tamponi effettuati. I morti nelle ultime ventiquattro ore sono stati. ......dain Italia oggi, 23 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute, registrati nelle ultime 24 ore altri...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 23 aprile 2021, registrano 14.761 casi e 342 vittime. Più basso rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei ...Sono 14.761 i positivi al test del Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti del ministero della Salute. Ieri, i nuovi casi accertati erano stati 16.232. Sono invece 342 le ...