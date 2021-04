Come camminava davvero il T-rex? (Di venerdì 23 aprile 2021) Un team di ricercatori dell’università di Vrije (Amsterdam) ha ricostruito la probabile andatura del tirannosauro, che vedete in questo video. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, ha messo in luce non solo il tipo di movimenti che il grosso dinosauro compiva per spostarsi, ma anche la sua velocità, tenendo conto del suo enorme peso e dell’influenza non trascurabile dell’enorme coda. Gli scienziati hanno costruito un modello 3D di Trix, il Tyrannosaurus rex in mostra al Museo nazionale olandese di storia naturale, a Leiden. Hanno aggiunto muscoli digitali al suo scheletro e da lì hanno portato avanti una serie di analisi biomeccaniche. Ne è risultato che la probabile velocità di camminata preferita, quella che consentiva alla creatura di gestire le sue energie e il suo equilibrio nel modo più efficiente possibile, era di circa 4,6 ... Leggi su wired (Di venerdì 23 aprile 2021) Un team di ricercatori dell’università di Vrije (Amsterdam) ha ricostruito la probabile andatura del tirannosauro, che vedete in questo video. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science, ha messo in luce non solo il tipo di movimenti che il grosso dinosauro compiva per spostarsi, ma anche la sua velocità, tenendo conto del suo enorme peso e dell’influenza non trascurabile dell’enorme coda. Gli scienziati hanno costruito un modello 3D di Trix, il Tyrannosaurusin mostra al Museo nazionale olandese di storia naturale, a Leiden. Hanno aggiunto muscoli digitali al suo scheletro e da lì hanno portato avanti una serie di analisi biomeccaniche. Ne è risultato che la probabile velocità di camminata preferita, quella che consentiva alla creatura di gestire le sue energie e il suo equilibrio nel modo più efficiente possibile, era di circa 4,6 ...

Come camminava davvero il T-rex? Wired.it

