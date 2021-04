Cna: 'Per la ristorazione, dal governo criteri e orari ingiustificatamente punitivi' (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo fa sapere in una nota il direttore della Cna che continua: 'Ristoranti, bar, gelaterie, pizzerie, dalla lettura del Decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potranno formalmente ... Leggi su marsicalive (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo fa sapere in una nota il direttore della Cna che continua: 'Ristoranti, bar, gelaterie, pizzerie, dalla lettura del Decreto riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale, potranno formalmente ...

Advertising

CNATecnoQuality : Corso per addetti ai lavori in quota con DPI III categoria. Il corso di 8 ore si svolgerà alla CNA di JESI Viale D.… - zazoomblog : Cna Confartigianato e Casartigiani sul decreto riaperture: “Criteri e orari ingiustificatamente punitivi per la ris… - cnanazionale : Le azioni e le proposte per la ripresa del #turismo, tra cui una piattaforma unica digitale per veicolare l’offerta… - afranclagaro : La proprietà intellettuale: un'opportunità per le PMI @cnanazionale @MISE_GOV @EU_Commission - Lopinionista : Cna, Confartigianato e Casartigiani sul decreto riaperture: “Criteri e orari ingiustificatamente punitivi per la ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cna Per Cna: 'Per la ristorazione, dal governo criteri e orari ingiustificatamente punitivi' Il provvedimento prevede infatti la riapertura da lunedì 26 aprile per il consumo al tavolo (... cna avezzano

Cna: "Delusione per le riaperture nell'agoalimentare" "Si tratta di un ulteriore gravissimo pregiudizio per le imprese " dice Cna - Il provvedimento prevede infatti la riapertura da lunedì per il consumo al tavolo (esclusivamente in zona gialla, come la ...

ARTIGIANI ABUSIVI, DAL VASTESE LA CNA LANCIA MOBILITAZIONE PER LA REPRESSIONE Virtù Quotidiane SCIOCOLA', A MODENA DOLCI MOMENTI DEDICATI AL CIOCCOLATO. Terza edizione con protagoniste le lavorazioni artigianali, dal 29 ottobre al 1° novembre 2021. “Sciocola’- Festival del Cioccolato”, promossa da CNA Modena e organizzata da SGP Grandi Eventi, torna ...

Ammortizzatori sociali, Cna-Confartigianato-Casartigiani: “Il mondo dell’artigianato chiede un universalismo differenziato” Questo il punto fermo di CNA, Confartigianato e Casartigiani in risposta alle prime ... che sembrano fare riferimento a un unico modello di ammortizzatore sociale, per tutti i lavoratori e tutte le ...

Il provvedimento prevede infatti la riapertura da lunedì 26 aprileil consumo al tavolo (...avezzano"Si tratta di un ulteriore gravissimo pregiudiziole imprese " dice- Il provvedimento prevede infatti la riapertura da lunedìil consumo al tavolo (esclusivamente in zona gialla, come la ...Terza edizione con protagoniste le lavorazioni artigianali, dal 29 ottobre al 1° novembre 2021. “Sciocola’- Festival del Cioccolato”, promossa da CNA Modena e organizzata da SGP Grandi Eventi, torna ...Questo il punto fermo di CNA, Confartigianato e Casartigiani in risposta alle prime ... che sembrano fare riferimento a un unico modello di ammortizzatore sociale, per tutti i lavoratori e tutte le ...