Advertising

Gazzetta_it : #Ceferin: “#Juve e #Milan escano dalla Superlega o fuori dalla #Champions”. Leggi l’ultimatum del presidente #Uefa… - FBiasin : 'Le parole di #Ceferin certificano il lavoro dell'#Atalanta. Ma sono state scritte falsità: #Milan,#Inter,#Juve son… - forumJuventus : Franco Carraro “L’Uefa ha fallito, ora apra il dialogo con le società. Ceferin deve ricordarsi che Agnelli è il pre… - LuigiBevilacq17 : RT @Gazzetta_it: #Ceferin: “#Juve e #Milan escano dalla Superlega o fuori dalla #Champions”. Leggi l’ultimatum del presidente #Uefa https:/… - Andrearey91 : RT @Gazzetta_it: #Ceferin: “#Juve e #Milan escano dalla Superlega o fuori dalla #Champions”. Leggi l’ultimatum del presidente #Uefa https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin Juve

Le parole sono di Aleksander, presidente dell'Uefa, alla Associated Press. Il messaggio è per Juventus e Milan, ma anche per Barcellona e Real Madrid, i quattro club che non hanno ancora ...... Aleksanderriguardo alla stagione trascorsa dalla Juventus in Serie B nel dopo Calciopoli: La risposta di Moggi aQueste le parole diche hanno letteralemente fatto infuriare ...MILANO – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA ... Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto e potrebbero subire alcune conseguenze. È chiaro che i club dovranno ...Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...