Cadono calcinacci dal tetto dell’Istituto Comprensivo Torre | intervengono i Vigili del Fuoco

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella mattinata di oggi è caduto l’intonaco dal soffitto esterno dell’ingressoscolastico“Federico” nella zona alta della città. Per fortuna, nessun danno alle persone né alle cose: alunni e docenti impegnati nella didattica in presenza erano già entrati in classe e nessun passante di questa zona centralissima è stato coinvolto dalla caduta dei. La zona è stata subito transennata e idel, intervenuti appena scattato l’allarme, hanno proceduto allo spicconamento dell’intonaco residuo ed hanno dunque messo in sicurezza la zona. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale che ha proceduto a regolare il traffico in un punto peraltro sempre molto intenso. L’intervento definitivo di ...

