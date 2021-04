Amici 20, Veronica Peparini e Giulia si conoscono da prima dell’inizio del talent: un video scatena il caso (Di venerdì 23 aprile 2021) In queste ore si è sollevato un velo di mistero attorno a due protagoniste di Amici 20: l’allieva Giulia e l’insegnante di danza Veronica Peparini. Fra i post Instagram della maestra appare infatti un video che mostra la ragazza intenta a ballare in una scuola di danza, prima del suo ingresso nel talent. In molti credono che le due si conoscessero già da prima e temono che Giulia possa aver goduto di un “trattamento di favore” per il suo ingresso ad Amici. Il video incriminato: Veronica Peparini e Giulia si conoscevano? I fan di Amici di Maria De Filippi stanno riflettendo su una questione poco chiara. Osservando i post della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021) In queste ore si è sollevato un velo di mistero attorno a due protagoniste di20: l’allievae l’insegnante di danza. Fra i post Instagram della maestra appare infatti unche mostra la ragazza intenta a ballare in una scuola di danza,del suo ingresso nel. In molti credono che le due si conoscessero già dae temono chepossa aver goduto di un “trattamento di favore” per il suo ingresso ad. Ilincriminato:si conoscevano? I fan didi Maria De Filippi stanno riflettendo su una questione poco chiara. Osservando i post della ...

giuliafocumeu : Ma Veronica ma se fossi tu una piccola 18enne ad Amici, vorresti ballare sempre la stessa cosa da santa vergine mar… - hammershark64 : @SergioPerrotta1 @franco45481797 @veronica_rosset Falsificando le firme, haker Arabi, amici del capo del rinascimento ?????? - veronica_rosset : RT @NunzioAngiola: Complimenti agli amici di Manfredonia in Azione. - Ella_287 : Ottimo come sempre il racconto di Veronica Pivetti, strazianti le testimonianze di parenti amici. La docu-fiction è… - aalecciaa : Il proprio talento. Non è veramente giusto. Amici sta diventando un circo ????????. Scendono una sola volta e quella v… -