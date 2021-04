Valeria Marini, l’ex svela quanti kg segna la bilancia: “È fuori forma: il suo peso…” (Di giovedì 22 aprile 2021) Valeria Marini è una naufraga ma nell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi 2021. La showgirl stellare partecipa infatti a Supervivientes e ha iniziato subito a far parlare di sé. Proprio nelle scorse ore il video di un suo gesto inaspettato dopo aver discusso con Lara Sajen. Un litigio culminato con un bacio in bocca alla cantante che ha lasciato tutti, pure lei, di stucco. Valeria Marini è tornata single dopo la fine della sua relazione con Gianluigi Martino, che ora ha rilasciato un’intervista a nuovo. Ha raccontato di avere visto qualche video di Valeria a Supervivientes e ha confessato di trovarla appesantita rispetto al periodo in cui stavano insieme. “La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivientes la bilancia segnava ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)è una naufraga ma nell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi 2021. La showgirl stellare partecipa infatti a Supervivientes e ha iniziato subito a far parlare di sé. Proprio nelle scorse ore il video di un suo gesto inaspettato dopo aver discusso con Lara Sajen. Un litigio culminato con un bacio in bocca alla cantante che ha lasciato tutti, pure lei, di stucco.è tornata single dopo la fine della sua relazione con Gianluigi Martino, che ora ha rilasciato un’intervista a nuovo. Ha raccontato di avere visto qualche video dia Supervivientes e ha confessato di trovarla appesantita rispetto al periodo in cui stavano insieme. “La trovo. Alla prova peso a Supervivientes lava ...

