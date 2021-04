Vaccino, anziani e fragili in fila per ore respinti per mancanza di dosi (Di giovedì 22 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – Molti anziani e soggetti fragili in fila per ore, senza distanziamento, assistenza e per giunta respinti per mancanza di dosi. L’episodio si è registrato a Vibo Valentia presso il punto vaccino del Palavalentia. A provocare il forte disagio lo scarso coordinamento nelle informazioni fornite nella piattaforma di prenotazione. In un video realizzato da Calabria News 24, è evidenziata la grande difficoltà registrata nei pressi della struttura vaccinale vibonese. Secondo le informazioni fornite in piattaforma, i pazienti vibonesi avrebbero dovuto effettuare il vaccino presso il presidio ospedaliero Jazzolino. Nessuno, invece, li avrebbe avvisati dello spostamento ed in tanti si sono recati prima all’ospedale e successivamente al Palavalentia. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – Molti anziani e soggetti fragili in fila per ore, senza distanziamento, assistenza e per giunta respinti per mancanza di dosi. L’episodio si è registrato a Vibo Valentia presso il punto vaccino del Palavalentia. A provocare il forte disagio lo scarso coordinamento nelle informazioni fornite nella piattaforma di prenotazione. In un video realizzato da Calabria News 24, è evidenziata la grande difficoltà registrata nei pressi della struttura vaccinale vibonese. Secondo le informazioni fornite in piattaforma, i pazienti vibonesi avrebbero dovuto effettuare il vaccino presso il presidio ospedaliero Jazzolino. Nessuno, invece, li avrebbe avvisati dello spostamento ed in tanti si sono recati prima all’ospedale e successivamente al Palavalentia.

