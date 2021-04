TIM e RaiPlay raccontano l’Italia che sposa la tecnologia (Di giovedì 22 aprile 2021) Un viaggio in otto puntate. Una raccolta di storie per mostrare come il Paese ha cambiato le sue abitudini cogliendo le tante nuove opportunità offerte dall'innovazione. Sarà questo il filo conduttore di «Tutto è possibile. Storie di Risorgimento Digitale», una docuserie disponibile su RaiPlay a partire dal prossimo ottobre. I protagonisti saranno cittadini comuni, scelti tra chiunque voglia candidarsi sul sito Storie.risorgimentodigitale.it, che contiene dettagli e istruzioni. C'è tempo fino al prossimo 26 aprile. L'iniziativa è stata presentata da Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Elena Capparelli, Direttrice RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e Riccardo Luna, giornalista e ideatore del progetto. È frutto di una collaborazione tra «Operazione Risorgimento Digitale», la partnership promossa dal Gruppo ... Leggi su panorama (Di giovedì 22 aprile 2021) Un viaggio in otto puntate. Una raccolta di storie per mostrare come il Paese ha cambiato le sue abitudini cogliendo le tante nuove opportunità offerte dall'innovazione. Sarà questo il filo conduttore di «Tutto è possibile. Storie di Risorgimento Digitale», una docuserie disponibile sua partire dal prossimo ottobre. I protagonisti saranno cittadini comuni, scelti tra chiunque voglia candidarsi sul sito Storie.risorgimentodigitale.it, che contiene dettagli e istruzioni. C'è tempo fino al prossimo 26 aprile. L'iniziativa è stata presentata da Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Elena Capparelli, Direttricee Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e Riccardo Luna, giornalista e ideatore del progetto. È frutto di una collaborazione tra «Operazione Risorgimento Digitale», la partnership promossa dal Gruppo ...

