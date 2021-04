Roma-Atalanta, Gasperini: “Rabbia per le occasioni sprecate, avremmo dovuto chiuderla” (Di giovedì 22 aprile 2021) “C’è Rabbia, soprattutto per le occasioni sprecate. Per 70’ abbiamo condotto bene la partita, poi con l’espulsione di Gosens la gara si è complicata. Il doppio giallo? Non l’ho vista, ci sono stati un po’ di cartellini e c’è sempre qualche rischio“. Queste sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio della sua Atalanta sul campo della Roma per 1-1. La squadra bergamasca domina per 70’, ma viene raggiunta dopo l’espulsione di Robin Gosens. Gasperini prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Tra domani e dopodomani potremo rivalutare questo punto: probabilmente avremmo firmato per fare 4 punti tra Juventus e Roma, ma avremmo dovuto chiuderla prima“. Il calendario mette ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “C’è, soprattutto per le. Per 70’ abbiamo condotto bene la partita, poi con l’espulsione di Gosens la gara si è complicata. Il doppio giallo? Non l’ho vista, ci sono stati un po’ di cartellini e c’è sempre qualche rischio“. Queste sono le dichiarazioni di Gian Piero, dopo il pareggio della suasul campo dellaper 1-1. La squadra bergamasca domina per 70’, ma viene raggiunta dopo l’espulsione di Robin Gosens.prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Tra domani e dopodomani potremo rivalutare questo punto: probabilmentefirmato per fare 4 punti tra Juventus e, maprima“. Il calendario mette ...

