Proteste in Russia, Navalny ai manifestanti: «Orgoglioso di voi. Siete la salvezza di questo Paese» (Di giovedì 22 aprile 2021) Le condizioni di salute di Alexey Navalny continuano a rimanere critiche. Nonostante il trasferimento in un ospedale civile, la sua vita è ancora in grave pericolo, ha denunciato ieri l’Onu. Dopo una visita fatta il 20 aprile, i medici – secondo una lettera pubblicata dal sito indipendente Mediazona – hanno chiesto a Navalny di «interrompere lo sciopero della fame, altrimenti non ci sarà più un paziente da curare». Tramite i suoi avvocati, Navalny ha fatto sapere di provare «orgoglio e speranza» per il futuro della Russia. A seguito di nuove Proteste scoppiate nel Paese per chiedere la sua scarcerazione, Navalny ha dichiarato tramite un post su Instagram: «Io sono uno di voi, l’uomo onesto che non tace di fronte all’ingiustizia e all’illegalità». «La ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) Le condizioni di salute di Alexeycontinuano a rimanere critiche. Nonostante il trasferimento in un ospedale civile, la sua vita è ancora in grave pericolo, ha denunciato ieri l’Onu. Dopo una visita fatta il 20 aprile, i medici – secondo una lettera pubblicata dal sito indipendente Mediazona – hanno chiesto adi «interrompere lo sciopero della fame, altrimenti non ci sarà più un paziente da curare». Tramite i suoi avvocati,ha fatto sapere di provare «orgoglio e speranza» per il futuro della. A seguito di nuovescoppiate nelper chiedere la sua scarcerazione,ha dichiarato tramite un post su Instagram: «Io sono uno di voi, l’uomo onesto che non tace di fronte all’ingiustizia e all’illegalità». «La ...

Advertising

maccsmad : @geomsalvatores2 @matteorenzi @ItaliaViva Ma cosa dici? Ascolta le proteste del popolo tuo? Vai fisicamente a solid… - Francescouc73 : @97fra_cala Proteste in: -Francia -Olanda -Germania -Inghilterra -(Bielorussia,Russia,Ucraina e Serbia non c'è nean… - News24_it : Navalny: ong, 1.786 fermati finora alle proteste. In 40 città della Russia. [ 2021-04-22T09:53:14.000Z] - emchella : Russia: oltre 1.700 fermi alle proteste per Navalny - Mondo - ANSA -