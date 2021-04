Pd, il gioco sadico di Zingaretti su Roma: si fa pregare dai dem e poi li getta nel panico (Di giovedì 22 aprile 2021) A due giorni dall’insediamento del tavolo per le primarie, che si dovrebbero celebrare il 20 giugno, nel Pd prosegue senza sosta il pressing su Nicola Zingaretti perché scenda in campo come candidato a sindaco di Roma. L’ex segretario, però, continua a declinare l’invito, trincerandosi dietro la volontà di portare a termine il mandato da governatore del Lazio. Nel frattempo passano giorni preziosi per i dem, alle prese non solo con la necessità di trovare un candidato valido, ma anche con quella di non ritrovarsi schiacciati dagli altri candidati del campo di centrosinistra: Virginia Raggi e Carlo Calenda. Orlando aspetta e spera: «Sarebbe una carta forte» L’argomento della eventuale candidatura di Zingaretti a Roma anima non solo il dibattito interno al Pd, ma anche quello nei talk show. “Scenderà in campo?”, hanno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) A due giorni dall’insediamento del tavolo per le primarie, che si dovrebbero celebrare il 20 giugno, nel Pd prosegue senza sosta il pressing su Nicolaperché scenda in campo come candidato a sindaco di. L’ex segretario, però, continua a declinare l’invito, trincerandosi dietro la volontà di portare a termine il mandato da governatore del Lazio. Nel frattempo passano giorni preziosi per i dem, alle prese non solo con la necessità di trovare un candidato valido, ma anche con quella di non ritrovarsi schiacciati dagli altri candidati del campo di centrosinistra: Virginia Raggi e Carlo Calenda. Orlando aspetta e spera: «Sarebbe una carta forte» L’argomento della eventuale candidatura dianima non solo il dibattito interno al Pd, ma anche quello nei talk show. “Scenderà in campo?”, hanno ...

Advertising

SecolodItalia1 : Pd, il gioco sadico di Zingaretti su Roma: si fa pregare dai dem e poi li getta nel panico - afantasticogds : non l’ho mai presa per gioco, io sono un dominatore, non un sadico - LongoOlgaMaria_ : La libertà di espressione é una cosa, la mafia é un'altra Ci vogliono regole chiare sull'emergenza sanitaria, regol… -