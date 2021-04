Palermo: violenze in un centro residenziale per malati, agli arresti tre operatori (Di giovedì 22 aprile 2021) I Carabinieri della Stazione Palermo Brancaccio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’attività d’indagine, diretta da magistrati del IV Dipartimento della Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 aprile 2021) I Carabinieri della StazioneBrancaccio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone ritenute a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. L’attività d’indagine, diretta da magistrati del IV Dipartimento della

