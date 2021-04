No, la Russia non considera Derek Chauvin un «prigioniero politico» e non ha proposto di scambiarlo con Navalny (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 il canale Telegram di Cesare Sacchetti – influencer complottista di cui ci siamo più volte occupati e che avevamo annoverato tra i principali diffusori di disinformazione nell’anno 2020 – ha pubblicato un testo riguardante una presunta presa di posizione del «consiglio presidenziale russo per i diritti umani», che avrebbe dichiarato la condanna dell’ex poliziotto Derek Chauvin per l’uccisione di George Floyd «il risultato di un processo politico». Secondo Sacchetti, lo stesso consiglio avrebbe proposto uno scambio tra Chauvin e Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin attualmente in prigione per appropriazione indebita e ritenuto in gravi condizioni di salute. La fonte della notizia sarebbe un articolo del sito russo panorama.pub, dal titolo: “Il ... Leggi su facta.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 21 aprile 2021 il canale Telegram di Cesare Sacchetti – influencer complottista di cui ci siamo più volte occupati e che avevamo annoverato tra i principali diffusori di disinformazione nell’anno 2020 – ha pubblicato un testo riguardante una presunta presa di posizione del «consiglio presidenziale russo per i diritti umani», che avrebbe dichiarato la condanna dell’ex poliziottoper l’uccisione di George Floyd «il risultato di un processo». Secondo Sacchetti, lo stesso consiglio avrebbeuno scambio trae Alexei, il principale oppositore di Putin attualmente in prigione per appropriazione indebita e ritenuto in gravi condizioni di salute. La fonte della notizia sarebbe un articolo del sito russo panorama.pub, dal titolo: “Il ...

