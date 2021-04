Nicolò Zaniolo | storia d’amore al capolinea con Chiara Nasti?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)si sarebbero lasciati. Ecco gli indizi social Dai tatuaggi uguali alle settimane vissute insieme e ancora le foto sui rispettivi social: tutto adesso si potrebbe ricondurre ad un ricordo. La coppia formata dapotrebbe essere scoppiata. Dopo soli due mesi infatti la loropotrebbe essere finita. A portare a questa ipotesi degli indizi social. I due infatti sui rispettivi profili Instagram non si seguono più e hanno provveduto a rimuovere le foto di coppia. La loroè nata due mesi fa. Due mesi vissuti in modo intenso. Con lei che andava a far shopping anche con la madre di, la signora Francesca ...