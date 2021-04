Napoli Lazio, le ultime sulle condizioni di Luis Alberto (Di giovedì 22 aprile 2021) A due ore dal fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Lazio arrivano delle indiscrezioni importanti sulle condizioni di Luis Alberto Mancano poco più di due ore al fischio d’inizio del match tra Napoli e Lazio, valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ancora dubbi per l’11 titolare di Massimiliano Farris, anche se negli ultimi minuti sono arrivate delle indiscrezioni importanti sulle condizioni di Luis Alberto. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista spagnolo sembra aver recuperato nella giornata di oggi e avrebbe dato la sua disponibilità a scendere in campo. Il numero 10 biancoceleste, dunque, sembra pronto a scendere in campo dal primo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) A due ore dal fischio d’inizio della sfida traarrivano delle indiscrezioni importantidiMancano poco più di due ore al fischio d’inizio del match tra, valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ancora dubbi per l’11 titolare di Massimiliano Farris, anche se negli ultimi minuti sono arrivate delle indiscrezioni importantidi. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il fantasista spagnolo sembra aver recuperato nella giornata di oggi e avrebbe dato la sua disponibilità a scendere in campo. Il numero 10 biancoceleste, dunque, sembra pronto a scendere in campo dal primo ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - mickbottigleri : RT @ochocinco: Napoli-Lazio at 2:45 ?? - cbc556bddb364a1 : In questo campionato di merda ci sono diversi tipologie di squadre, partiamo dagli imbroglioni finanziari (Juve Int… -