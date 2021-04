Manchester United | continua la protesta dei tifosi | “Glazer vattene!”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante la Superlega sia naufragata all’alba del suo primo vagito,ladeidelcontro la società che aveva aderito alla creazione della nuova competizione europea per club insieme ad altre undici società. Il pericolo della Superlega sembra svanito o, quantomeno, accantonato. Almeno per il momento. La vittoria della UEFA sui club separatisti, tra i quali il, ha segnato una netta spaccatura tra idei Red Devils e la proprietà statunitense. In verità, il feeling con la società d’oltreoceano non è mai sbocciato con i supporters che non sono mai stati felici di chi dirige le operazioni nella parte rossa di. Questa mattina, un gruppo di ...

Commenta per primo Il caos generato dalla Superlega in Inghilterra non accenna a placarsi e i tifosi delhanno questa mattina messo in atto una nuova incredibile protesta. Un gruppo di ultras, furiosi, hanno fatto irruzione nel centro sportivo del club dove questa mattina Solskjaer e la ...(Gran Bretagna) " Lo stop alla Superlega non ferma la protesta dei tifosi del, che stamattina si sono assiepati davanti al centro di allenamento della squadra, a Carrington, per cercare di impedire l'ingresso ai calciatori, la cui seduta era fissata per le 10.Nonostante la Superlega sia naufragata all’alba del suo primo vagito, continua la protesta dei tifosi del Manchester United contro la società che aveva aderito alla creazione della nuova competizione ...MANCHESTER, 22 APR - Una ventina di tifosi del Manchester United questa mattina ha fatto irruzione nel centro sportivo di Carrington, bloccando l'ingresso in segno di protesta contro l'adesione del cl ...