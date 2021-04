Lotta, Europei 2021: Dalma Caneva e Francesca Indelicato domani combatteranno per il bronzo (Di giovedì 22 aprile 2021) Due finali per il bronzo conquistate dall’Italia nella quarta giornata degli Europei senior di Lotta, proseguiti oggi a Varsavia, in Polonia: per quanto concerne la Lotta femminile domani Francesca Indelicato e Dalma Caneva combatteranno per salire sul gradino più basso del podio nelle rispettive categorie. LE ELIMINATORIE DELLE AZZURRE CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -57 kg Francesca Indelicato viene battuta ai quarti dalla polacca Anhelina Lysak, che si impone per schienamento dopo 1’00”, quando era già in vantaggio ai punti per 6-0. La polacca raggiunge poi la finale e così l’azzurra domani affronterà per il bronzo l’ucraina Alina Hrushyna ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Due finali per ilconquistate dall’Italia nella quarta giornata deglisenior di, proseguiti oggi a Varsavia, in Polonia: per quanto concerne lafemminileper salire sul gradino più basso del podio nelle rispettive categorie. LE ELIMINATORIE DELLE AZZURRE CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -57 kgviene battuta ai quarti dalla polacca Anhelina Lysak, che si impone per schienamento dopo 1’00”, quando era già in vantaggio ai punti per 6-0. La polacca raggiunge poi la finale e così l’azzurraaffronterà per ill’ucraina Alina Hrushyna ...

