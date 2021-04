Live Napoli-Lazio 3-0 | Delizioso destro a giro di Insigne!

(Di giovedì 22 aprile 2021) Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato ildi Gattuso, reduce dal buon pareggio...

ad_dyn Primo Tempo La gara trae Lazio, sarà la partita conclusiva del 32º turno del campionato di Serie A 2020/21. La Lazio è a caccia della sesta vittoria di fila, mentre il, con ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Lazio si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiLazio 2 - 0 MOVIOLA ...52' GOOOL NAPOLI!!! Azione di Hysaj e magia di Insigne che con un lob supera Reina 51' Ci prova Insigne al volo, ma viene murato 50" Ci prova di testa ...Comincia il secondo tempo di Napoli-Lazio. Sia gli azzurri che i capitoli entrano in campo con gli stessi giocatori in campo. Il Napoli si è presentato subito nell’area avversaria con Zielinski che, i ...