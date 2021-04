Juventus, parla Christillin: «Io per il dopo Agnelli? No, grazie» (Di giovedì 22 aprile 2021) Evelina Christillin non prenderà il posto di Andrea Agnelli come presidente della Juventus. Ecco le sue parole Il dirigente del comitato UEFA Evelina Christillin ha smentito ufficialmente le voci su un suo possibile passaggio alla Juventus. In caso di addio di Andrea Agnelli non sarà di certo lei a sostituire l’attuale presidente bianconero. Ecco la sua dichiarazione a Un Giorno da Pecora: «Macché, è un boatos, lo smentisco al 100%. Se me lo chiedessero risponderei: ‘No, grazie’. Troppo casino, meglio stare nelle retrovie». LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Evelinanon prenderà il posto di Andreacome presidente della. Ecco le sue parole Il dirigente del comitato UEFA Evelinaha smentito ufficialmente le voci su un suo possibile passaggio alla. In caso di addio di Andreanon sarà di certo lei a sostituire l’attuale presidente bianconero. Ecco la sua dichiarazione a Un Giorno da Pecora: «Macché, è un boatos, lo smentisco al 100%. Se me lo chiedessero risponderei: ‘No,’. Troppo casino, meglio stare nelle retrovie». LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

