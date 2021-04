IATA prevede perdite per 47.7 miliardi di dollari nel 2021

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) –, associazione mondiale del trasporto aereo,che le compagnie aeree mondiali potrebbero essere esposte nelper 47,7dial netto delle tasse a causa della lentezza delle campagne vaccinali. Nel dicembre 2020 le previsioni indicavano un passivo generale di 38di. Quest’annoche il trasporto aereo movimenterà il 43% dei passeggeri che hanno volato nel 2019 in tutto il mondo. Meglio solo le compagnie aeree del nord America, che si limiterebbero a perdere 5rispetto agli 11 indicati nel dicembre scorso. Al contrario, per le compagnie aeree europee lepotrebbero aggirarsi intorno ai 22 ...

Quest'annoche il trasporto aereo movimenterà il 43% dei passeggeri che hanno volato nel 2019 in tutto il mondo. Meglio solo le compagnie aeree del nord America , che si limiterebbero a ...Eppure le previsioni di Eurocontrol edicono che il mercato del trasporto aereo riprenderà in ... E forse questoche Alitalia scompaia nel ventre di un'altra compagnia aerea europea.(Teleborsa) – IATA, associazione mondiale del trasporto aereo, prevede che le compagnie aeree mondiali potrebbero essere esposte nel 2021 a perdite per 47,7 miliardi di dollari al netto ...International Air Transport Association (Iata) prevede perdite nette per il settore aereo di $ 47,7 miliardi nel 2021 (margine di profitto netto del -10,4%). Si tratta di un miglioramento rispetto all ...