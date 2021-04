Grillo furibondo per il silenzio dei big M5s | nessuno mette la mano sul fuoco sul figlio del capo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Beppecon i big M5s per la mancata solidarietà ricevuta sul processo alCiro. Lo raccontano i giornalisti che conoscono alla perfezione pensieri e umori del comico genovese, lo lasciano intendere gli esponenti di spicco del M5s, che restano silenti.scaricato dai big M5s Tace Alfonso Bonafede, che da Guardasiglli ha seguito la legge sul codice rosso contro la violenza sulle donne. Tace Fabiana Dadone, che appena insediata come ministro delle politiche giovanili ha posato con le scarpe sulla scrivanie. Scarpe rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Tace il prudentissimo ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che sente puzza di catastrofe mediatica. Tace un’altra donna di spicco del M5s, qualla Roberta Lombardi, che da assessore di Zingaretti, teme di finire impallinata dal ...

Ilario Lombardo per 'la Stampa' BEPPENEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO Il padre, Beppe, si gonfiadi dolore urlando in un video l'innocenza presunta del figlio e il figlio, Ciro, l'accusato, riappare su Instagram e ...... fuori da quell'opera di fantascienza che è la Bibbia, in cui fratelli ammazzano fratelli e padri sono pronti a sgozzare figli, l'assenza di familismo è perdonabile? Senon apparisse...Onestà, onestà anche nell’essere genitori, il compito più difficile. Il video del Grillo furibondo richiama alla memoria, per contrasto, un altro filmato. Quello in cui una madre denunciò il figlio co ...Pietro Nenni (1891-1980) avrebbe detto: “Il puro ha trovato uno più puro (e più giustizialista) di lui, che lo ha epurato...” ...