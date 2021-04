Graduatorie ATA terza fascia, come compilare la domanda. Tutte le Guide e le FaQ (Di giovedì 22 aprile 2021) Graduatorie personale ATA terza fascia per il triennio 2021/23: ci si può inserire per i seguenti profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere. Tutte le Guide disponibili, le FaQ, i video e le applicazioni utili. Scadenza presentazione domanda 26 aprile 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 22 aprile 2021)personale ATAper il triennio 2021/23: ci si può inserire per i seguenti profili: assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, assistente tecnico, infermiere, addetto alle aziende agrarie, guardarobiere.ledisponibili, le FaQ, i video e le applicazioni utili. Scadenza presentazione26 aprile 2021. L'articolo .

Advertising

USR_Sicilia : Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A… - MicheleSorge : RT @cislscuola: Graduatorie di terza fascia ATA, termine domande prorogato al 26 aprile - MicheleSorge : RT @cislscuola: Graduatorie ATA '24 mesi', le domande dal 23 aprile al 14 maggio @CislNazionale @TecnicaScuola @orizzontescuola @Tuttoscuol… - cislscuola : Graduatorie ATA '24 mesi', le domande dal 23 aprile al 14 maggio @CislNazionale @TecnicaScuola @orizzontescuola… - TerraDiPalma : RT @MIsocialTW: Il termine di presentazione delle #domande per l’inserimento nelle #graduatorie di terza fascia del personale #ATA è stato… -