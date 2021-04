Fognini squalificato a Barcellona, Barazzutti: “Insultava se stesso” (Di giovedì 22 aprile 2021) Le parolacce erano rivolte verso se stesso e non verso l’arbitro. Corrado Barazzutti commenta così all’Adnkronos la squalifica subita ieri da Fabio Fognini al torneo Atp 500 di Barcellona durante il match di 2° turno con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per “verbal abuse”. “Ho sentito Fabio e dice di non aver detto nulla all’arbitro e che le parolacce proferite fossero rivolte a se stesso perché stava giocando male. Io credo alle sue parole perché Fabio ha tanti difetti ma è un ragazzo sincero. Immagino che ci sia stato un malinteso e l’arbitro ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lui”, dice l’ex capitano azzurro di Coppa Davis ed ex allenatore del ligure che aggiunge: “E’ chiaro che Fabio paga una cattiva nomea che si è fatto nel corso degli anni. Non c’è dubbio che in passato abbia fatto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Le parolacce erano rivolte verso see non verso l’arbitro. Corradocommenta così all’Adnkronos la squalifica subita ieri da Fabioal torneo Atp 500 didurante il match di 2° turno con lo spagnolo Roberto Carballes Baena per “verbal abuse”. “Ho sentito Fabio e dice di non aver detto nulla all’arbitro e che le parolacce proferite fossero rivolte a seperché stava giocando male. Io credo alle sue parole perché Fabio ha tanti difetti ma è un ragazzo sincero. Immagino che ci sia stato un malinteso e l’arbitro ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lui”, dice l’ex capitano azzurro di Coppa Davis ed ex allenatore del ligure che aggiunge: “E’ chiaro che Fabio paga una cattiva nomea che si è fatto nel corso degli anni. Non c’è dubbio che in passato abbia fatto ...

