Flying Lotus partecipa alla colonna sonora di Yasuke

(Di giovedì 22 aprile 2021)è un musicista e rapper statunitense. Pronipote della pianista jazz Alice Coltrane, classe 1983, la sua carriera è iniziata nel 2007, e la sua musica è un hip hop sperimentale. Due dei suoi ultimi lavori sono stati scelti per far parte delladi, quali canzoni sono state scelte? I due brani sono due collaborazioni. Il primo, Black Gold, è interpretato in collaborazione con Thundercat, cantante e polistrumentista. Il secondo, Between Memories, insiememusicista Niki Randa. Inoltre,ha collaborato attivamente con l’autore, regista e produttore di, LeSean Thomas. Dragon’s Blood: perché guardare la serie animata ...

Advertising

Infinitejest19 : Flying Lotus: l'artista pubblica due canzoni dalla serie Yasuke - IndieForBunnies : #FlyingLotus si unisce a #Thundercat per il nuovo brano 'Black Gold' | IndieForBunnies - kalporz : Flying Lotus, due nuovi brani dalla soundtrack di Yasuke - dlso_ : Ci sono due brani nuovi di Flying Lotus con Thundercat e Niki Randa - -

Ultime Notizie dalla rete : Flying Lotus

DLSO

Mentre espandeva i suoi orizzonti, era attratto da artisti che si spingevano oltre i limiti della musica elettronica comee SOPHIE. Come risultato del suo stile in continua evoluzione, ...Il regista e animatore Takeshi Koike ( Lupin the Third: The Woman Called Fujiko Mine ) ha creato i character design e anche l'artista hip - hop sperimentalesi occuperà della musica per ...Yasuke è la nuova serie animata in arrivo su Netflix. Nella colonna sonora si trovano due featuring di Flying Lotus. Ma di cosa parla?Flying Lotus ha curato la soundtrack originale di Yasuke, nuovo anime Netflix che uscirà il 29 aprile e avrà come protagonista il primo samurai afrodiscendente. Nelle ultime ore sono state pubblicate ...